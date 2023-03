Verkehrsunfall mit acht Fahrzeugen auf der A6 bei Sinsheim - Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt

Sinsheim. Acht Fahrzeuge sind am Freitag um kurz nach 14 Uhr auf der A 6 bei Sinsheim-Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Nach bisherigem Kenntnisstand waren dabei auch zwei Lkw in das Unfallgeschehen involviert, teilte ein Mitarbeiter vor Ort mit.

Ein Teil der beteiligten Fahrer wurde verletzt, über die Schwere der Verletzungen können bislang keine Angaben gemacht werden.

Mehrere Autos wurden bei der Kollision stark beschädigt. © Priebe

Die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten dauern derzeit an. Die A6 in Fahrtrichtung Mannheim ist aktuell voll gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.