Verkehrsunfall in Worms – betrunken gegen Verkehrsinsel

Worms. Ein Motorradfahrer ist am Dienstag betrunken gegen eine Verkehrsinsel gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer gegen 20.00 Uhr, auf der Wonnegaustraße aus Richtung Worms-Abenheim kommend in Richtung Worms-Herrnsheim unterwegs. Unmittelbar am Ortsausgang Abenheim übersah der 36-Jährige daraufhin eine Verkehrsinsel, fuhr auf diese frontal auf und kam anschließend zu Fall.

Daraufhin versuchte der Mann zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte dieser jedoch von aufmerksamen Zeugen festgehalten werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Leichtverletzte in ein Krankenhaus gebracht. Infolge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Wormser Unfallverursacher mit mehr als 2.0 Promille unterwegs war.

Zudem war der Versicherungsschutz an seinem Fahrzeug abgelaufen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer, Verkehrsunfallflucht und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.