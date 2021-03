  Verkehrsunfall in Worms - Achtjähriger Radfahrer verletzt

Worms. Bei einem Unfall am Mittwochmittag verletzte sich in Worms ein Achtjähriger. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Junge zuvor mit seinem Fahrrad über die Weinsheimer Hauptstraße fahren. Da er nicht auf den Verkehr achtete, stieß er mit dem Auto einer 27-jährigen Wormserin zusammen, die in Richtung Wiesoppenheimer Straße unterwegs war. Das Kind verletzte sich am linken Fuß und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter, die ebenfalls mit dem Rad fuhr, begleitete ihren Sohn.

