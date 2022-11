Verkehrsunfall in Speyer zwischen Krankenwagen und Pkw

Speyer. Am Dienstagmorgen ist es in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krankenwagen im Einsatz und einem Pkw gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 24-jährige Fahrer des Rettungswagens die Kreuzung in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße überqueren. Durch einen Rückstau an der Ampel wechselte dieser mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht noch vor der Ampel und vor Beginn der Kreuzung auf die Gegenfahrbahn. Parallel dazu ordnete sich eine 71-Jährige an der genannten Kreuzung in Richtung der Iggelheimer Straße zum Linksabbiegen ein. Nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hatte, fuhr die 71-Jährige los, worauf es zum Zusammenstoß mit dem Rettungswagen kam. Beide Rettungssanitäter klagten über Schmerzen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die unter Schock stehende Fahrerin des Pkw wurde ebenfalls medizinisch betreut. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06232 / 137-0 zu melden.

