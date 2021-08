Verkehrsunfall in Mühlhausen - Angebliche Zeugen beleidigen und bedrohen Unfallbeteiligte

Mühlhausen. Im Anschluss an einen Verkehrsunfall in Mühlhausen hat sich am Montagnachmittag eine Auseinandersetzung zwischen angeblichen Zeugen und den Unfallbeteiligten entwickelt. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst ein 41-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in Richtung Malsch unterwegs. In Höhe der Uhlandstraße wollte er nach links in einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. In Folge der Kollision stürzte der 17-Jährige, blieb jedoch unverletzt. Es entstand Sachschaden von fast 4 000 Euro.

Nach dem Unfall gingen drei junge Männer auf den 41-Jährigen und deren Mitfahrer zu, gaben vor den Unfall beobachtet zu haben und begannen damit, die Betroffenen zu beleidigen und zu bedrohen. Als die drei Männer nach dem Eintreffen einer Polizeistreife kontrolliert werden sollten, rannten diese davon. Die bereits einschlägig in Erscheinung getretenen jungen Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren wurden durch die Beamten jedoch eindeutig erkannt und identifiziert. Gegen sie wird nun wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt.