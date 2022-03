Verkehrsunfall in Leimen: Autofahrer übersieht Straßenbahn

Leimen. Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ist am Montagvormittag in Leimen ein Sachschaden im mittleren viertstelligen Bereich entstanden. Nach Angaben der Polizei soll ein 64-Jähriger die Rohrbacher Straße in Richtung Nußloch befahren haben, als er auf Höhe des Georgi-Marktplatzes nach links abbiegen wollte und dazu die Straßenbahngleise überqueren musste. Dabei soll er die aus gleicher Richtung kommende Straßenbahn übersehen haben, wodurch es zur Kollision kam. Verletzt wurde bei den Unfall niemand.

