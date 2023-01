Verkehrsunfall in Kuhardt - 83-jähriger schwer verletzt

Kuhardt. Bei einem Verkehrsunfall in Kuhardt ist am Samstagmittag ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der Mann aus bislang unbekannten Gründen mit dem Außenspiegel eines Transporters kollidiert und zu Boden gestürzt sein. Dabei habe er schwere Kopfverletzungen erlitten. Einen Schutzhelm soll der Mann zum Unfallzeitpunkt nicht getragen haben. Der 83-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklink geflogen und dort behandelt. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht für ihn keine Lebensgefahr mehr. Gegen den 34-jährigen Fahrer des Transporters wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei Germersheim nimmt die Ermittlungen auf.

