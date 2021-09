Verkehrsunfall in Frankenthal - Rollerfahrer verletzt sich leicht

Frankenthal. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen hat sich ein 62-jähriger Rollerfahrer in Frankenthal leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 8 Uhr an der der Kreuzung Benderstraße - Frankenstraße zur Kollision zwischen dem vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer und einem 60-jährigen Autofahrer. Der 62-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter der Rufnummer 06233/313-0 zu wenden.