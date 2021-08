Verkehrsunfall in Frankenthal - 80-Jährige schwer verletzt

Frankenthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim ist am Dienstagmittag eine 80-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 23-Jährige die L522 in Richtung Frankenthal, gefolgt von der 80-jährigen Autofahrerin. Kurz nach der Autobahnüberführung wollte die 23-Jährige nach links auf einen Feldweg abbiegen. Dazu musste sie ihre Geschwindigkeit verringern. Die 80-Jährige erkannte den beabsichtigten Abbiegevorgang nicht und überholte die 23-Jährige. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Das Auto der 80-Jährigen kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Die 80-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10 000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06237/934-11 00 an die Polizei zu wenden.