Verkehrsunfall in Bad Dürkheim – Kind leicht verletzt

Bad Dürkheim. Eine 55-Jährige hat am Samstagnachmittag in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim einen Unfall verursacht, dabei ist ein Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste ein 37-jähriger Autofahrer gegen 15 Uhr in der Einmündung zu Pfeffingen verkehrsbedingt abbremsen. Eine 55-jährige Frau bremste nicht rechtzeitig und fuhr dem vor ihr fahrenden Wagen auf. Auf der Rückbank des Mannes saß sein 7-jähriger Sohn, der nach dem Aufprall leichte Schmerzen an der rechten Schulter und der linken Hüfte verspürte. Der Junge musste glücklicherweise an der Unfallstelle nicht medizinisch versorgt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1500 Euro. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren, wegen fahrlässiger Körperverletzung, eingeleitet.

