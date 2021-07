Verkehrsunfall endet mit Körperverletzung - Zeugen gesucht

Speyer. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag ist ein 68-jähriger Autofahrer auf der B 9 von einem an der Unfallsituation beteiligten Mann ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die beiden Autofahrer nach einem misslungenen Überholmanöver des 68-Jährigen in Höhe der Anschlussstelle zur B39 gegen 14.10 Uhr zusammengestoßen.

Verärgert über den Unfall griff der 48-Jährige den 68-Jährigen körperlich an. Der Senior erlitt hierdurch Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1 300 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/13 70 bei der Polizei zu melden.