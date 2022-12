Verkehrsunfall durch den Einfluss von Alkohol in Weidenthal

Weidenthal. Am heutigen Dienstagmorgen ist eine 32-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol in Weidenthal gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 32-jährige Fiat-Fahrerin um 10.40 Uhr aus der Verbandsgemeinschaft Lambrecht, gegen einen geparkten PKW. In Folge der Aufnahme des Verkehrsunfalls konnte durch ein Vortest ein Wert von 1,59 Promille festgestellt werden. Darauf folgend wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

Die 32-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Arbeitsweg. Beide PKWs mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Die Fiat-Fahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.