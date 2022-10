Verkehrsunfall durch Ausweichmanöver - Flüchtiger Fahrer gesucht

Westheim. Durch ein Ausweichmanöver ist ein Autofahrer am Freitagnachmittag in Westheim verunfallt. Der 21-Jährige aus dem Kreis Germersheim war gegen 15.50 Uhr von der L507 aus Weingarten kommend in Richtung Westheim abgebogen, berichtet die Polizei. Auf der Oberen Straße kam ihm ein schwarzes Fahrzeug entgegen, das auf die Gegenspur geriet. Der 21-Jährige reagierte mit einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch fuhr er in den Grünstreifen und touchierte ein Verkehrsschild, während das schwarze Auto davon fuhr. Der Sachschaden liegt in Höhe von 900 Euro.

Zeugen mit Hinweisen zu dem Unfall und dem flüchtigen Fahrer, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07274/958-0 zu melden.