Verkehrsunfall durch Alkoholeinfluss in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim. Betrunken hat ein 75-Jähriger am Dienstag in Bad Dürkheim einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, streifte der Autofahrer gegen 11.40 Uhr ein geparktes Auto in der Gerberstraße. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 75-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,44 Promille. Dem Senior wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden wird in Höhe von rund 300 Euro geschätzt. Der Führerschein wurde eingezogen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

