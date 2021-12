Verkehrsunfall beim Überqueren der Straße – 13 000 Euro Sachschaden

Schifferstadt. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag ist ein hoher Sachschaden in Schifferstadt entstanden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 50 Jahre alte Autofahrerin gegen 11 Uhr die Straße "Am Sportzentrum" in Richtung Neustückweg, als ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer von einem Grundstück auf den gegenüberliegenden Parkplatz fahren wollte. Beim Überqueren stießen beide Fahrzeuge zusammen. Niemand verletzte sich bei dem Unfall. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro. Das Auto der 50-Jährigen musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen abgefahrenen Reifen am Lkw fest. Gegen den 33-Jährigen sowie den Halter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

