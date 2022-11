L550/Sinsheim. Wegen einem Notfall und einem Verkehrsunfall ist es auf der L550 zwischen Sinsheim und Weiler am Mittwochmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstau gekommen. Nach Angaben der Polizei soll zunächst ein Autofahrer rechts in einen Feldweg gefahren und wegen eines medizinischen Notfalls selbstständig den Notruf abgesetzt haben. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte den Mann noch vor Ort. Hierbei kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen und Stau. Das Stauende lag dabei zwischenzeitlich in einem Kurvenbereich, woraufhin es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen kam. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 9.05 Uhr waren die medizinischen Maßnahmen abgeschlossen und die Unfallstelle geräumt.

