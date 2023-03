Verkehrsunfall auf L532 bei Reichartshausen - drei verletzte Personen

Reichartshausen. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L532 bei Reichartshausen ist am Freitagvormittag ein Mensch schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei kollidierten gegen 10.15 Uhr zwei Fahrzeuge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Polizei liegen inzischen Informationen zum Unfallhergang vor: Ein 23-jähriger Transporterfahrer wollte vom Weinweg auf die L532 auffahren. Dabei übersah er eine 55-jährige Opelfahrerin, welche mit ihrem 53-jährigen Beifahrer auf der L532 in Richtung Aglasterhausen unterwegs war. Beide stießen zusammen. Der 23-Jährige hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt und verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte in in eine Unfallklinik. Die beiden Insassen des Autos wurden ebenfalls verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zum entstandenen Sachschaden kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Sperrung der Unfallstelle wurde aufgehoben.