Verkehrsunfall auf der L455 bei Freinsheim - Rettungshubschrauber war im Einsatz

Freinsheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 455 bei Freinsheim ist eine 70-jährige Autofahrerin am Freitagvormittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 70-Jährige gegen 11.20 Uhr von Großkarlbach kommend in Fahrtrichtung Freinsheim unterwegs, als ihr ein Insekt im Fahrzeuginneren auffiel. Aus Angst vor einem Wespenstich, schlug die Frau um sich und verlor dabei die Kontrolle über das Auto. Sie kam von der Spur ab, fuhr in den Straßengraben, wo sie mit einem Betonrohr zusammenstieß. Durch den Rettungshubschrauber wurde der Notarzt an die Unfallstelle gebracht. Die 70-Jährige wurde zur weiteren Klärung mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

