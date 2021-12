Verkehrsunfall auf der L 530 – 20.000 Euro Sachschaden

Helmstadt-Bargen. Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag auf der L 530 bei Flinsbach ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, bog eine 40 Jahre alte Autofahrerin gegen 16.30 Uhr von der Klostergasse nach links auf die L 530 in Richtung Helmstadt ab. Hierbei übersah sie eine 31-jährige Autofahrerin, die die L 530 in Richtung Bargen befuhr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 31-Jährigen eine andere Autofahrerin vorausgefahren, die nach rechts in die Klostergasse abbiegen wollte. Als die 31-Jährige an der abbiegenden Autofahrerin links vorbeifahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der 40-Jährigen, die annahm, dass die Straße hinter der abbiegenden Autofahrerin frei sei. Es verletzte sich niemand. Das Auto der 40-Jährigen musste abgeschleppt werden.