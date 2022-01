Verkehrsunfall auf der B 9 bei Worms – kurzzeitige Sperrung, Rettungshubschrauber im Einsatz

B9/Worms. Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B 9 bei Worms ist ein Rettungshubschrauber am Sonntagabend im Einsatz gewesen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 76 Jahre alter Autofahrer auf der L 409 aus Bechtheim kommend unterwegs, als er um kurz vor 19 Uhr an der Einmündung zur B 9 in Fahrtrichtung Mainz abbiegen wollte. Der 76-Jährige würgte nach einer kurzen Wartezeit den Motor beim Losfahren ab und blieb in der Folge im Einmündungsbereich stehen. Ein aus Mainz kommender Autofahrer wich dem Auto des 76-Jährigen rechtzeitig aus, der nachfolgende 25 Jahre alte Autofahrer prallte trotz Vollbremsung gegen die Fahrertür des stehenden Autos. Die B 9 war für die Dauer der Unfallaufnahme und des Einsatzes eines Rettungshubschraubers für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Fahrzeuginsassen blieben laut Angaben der Polizei unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt.

