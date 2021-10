Verkehrsunfall auf der B 47 bei Worms - Fahrer flüchtet

B47/Worms. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der B47 sind der Unfallverursacher sowie drei weitere im Auto befindliche Personen geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, kam das Auto gegen 7.15 Uhr von Monsheim kommend in Richtung Worms an der Ausfahrt Worms-Horchheim links von der Spur ab. Das Auto stieß zunächst mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten zusammen. Anschließend überfuhr der Fahrer die Grünfläche sowie die noch nicht freigegebene Fahrbahn der Bundesstraße 47neu und kam erst nach einer Kollision mit einem Brückengeländer in der Horchheimer Straße zum Stehen.

Ein Zeuge beobachtete, wie sich im Anschluss alle Insassen fluchtartig von der Unfallstelle entfernen und das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zurücklassen. Die hinzugerufenen Polizisten konnten drei der vier Insassen auf ihrer Flucht feststellen. Alle Personen waren unverletzt. Bei diesen handelte es sich jedoch ersten Erkenntnissen nach nicht um den Autofahrer. Dieser stellte sich nach einigen Stunden der Polizei. Aufgrund des Verdachts des Alkoholkonsums vor Fahrtantritt wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall entstand sowohl am Auto als auch an diversen Verkehrseinrichtungen ein geschätzter Schaden von insgesamt 18 000 Euro.