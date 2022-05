Hockenheim. Der Fahrer eines Fiat Pandas ist am Samstagmorgen gegen 4.50 Uhr einem Opel Combo aufgefahren. Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich der Unfall auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim kurz vor dem Hockenheimer Kreuz. Der Fiat drehte sich und blieb auf dem Standstreifen stehen. Die A6 musste für kurze Zeit gesperrt werden. Eine Person wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

