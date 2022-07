Viernheim/Weinheim. Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der A 659 in Höhe Viernheim in Fahrtrichtung Weinheim kommt es derzeit zu stockendem Verkehr. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der rechte Fahrstreifen ist derzeit noch blockiert. Die Einsatzkräfte sind derzeit noch vor Ort. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.

