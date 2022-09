Verkehrsunfall auf der A 6 bei Sinsheim - sieben Kilometer Stau

Sinsheim. Ein Kleintransporter ist am Donnerstagvormittag aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn der A 6 bei Sinsheim abgekommen und hat sich überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim. Die beiden Insassen wurden hierbei schwer verletzt und mussten durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des Rückstaus kam es zu einem Folgeunfall, ebenfalls mit zwei Insassen im Pkw, die allerdings nicht verletzt wurden. Sowohl ein Skoda, als auch ein Audi mussten abgeschleppt werden. Auch hier ist die Höhe des Sachschadens noch unbekannt. Der linke und mittlere Fahrstreifen waren gesperrt, sind aber nun wieder freigegeben. Mittlerweile ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es kommt zu einem Rückstau von circa sieben Kilometern. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauern noch an. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr mit an der Unfallstelle.

