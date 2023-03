Germersheim. Wegen eines Verkehrsunfalls ist die B9 zwischen Germersheim-Mitte und Germersheim-Süd am Freitag zwschenzeitlich gesperrt gewesen. Ein Autofahrer übersah das Stauende an der Baustelle und kollidierte beim Einfädeln auf den linken Fahrstreifen mit einem von hinten kommenden Fahrzeug, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall drehte sich der Wagen des Unfallverursachers mehrfach um die eigenen Achse und kam erst in den Leitplanken zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

