Helmstadt-Bargen. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 292 bei Helmstadt-Bargen sind zwei Personen am Donnerstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer, aus Richtung Aglasterhausen kommend, von der B 292 nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug, sodass es zur Koliision kam.

Die Unfallstelle ist derzeit blockiert. Polizeibeamte regeln den Verkehr, der abwechselnd in beide Fahrtrichtungen an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird. Es kommt dennoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und weitreichenden Rückstaus in beide Richtungen, sodass ein weiträumiges Umfahren empfohlen wird. Die Behinderungen werden noch eine längere Zeit andauern.