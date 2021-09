Verkehrsunfall auf A5 mit mehreren Fahrzeugen

St. Leon-Rot. Mehrere Fahrzeuge waren am Samstagvormittag in einen Verkehrsunfall auf der A5 Richtung Heidelberg verwickelt. Nach Polizeiangaben wechselte gegen 10.17 Uhr ein 76-jähriger Autofahrer aufgrund einer Verkehrsverdichtung vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und übersah den hier fahrenden Lkw eines 60 Jährigen. Nach der Kollision mit dem Lkw schleuderte der Mazda über alle Fahrstreifen nach links und kollidierte auf diesem Weg mit den Autos 27-und 38-Jährigen, bevor er an der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand kam.

Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge war die A5 zuerst in Richtung Heidelberg gesperrt. Danach konnte der Verkehr auf zwei Fahrsteifen wieder freigegeben werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 10 Kilometer. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 50.000EUR.