Verkehrsunfall an Kreuzung auf B291/L598 - zwei Verletzte

Walldorf. Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag in Walldorf kollidiert. Nach ersten Informationen der Polizei sollen sich dabei zwei Personen verletzt haben. Gegen 15 Uhr waren die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der B291/L598 aus noch unbekannter Ursache zusammen.

Der Rettungsdienst ist im Einsatz. Wegen der Arbeiten an der Unfallstelle an der Abfahrt zur Schwetzinger Straße kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die B291 in Richtung Oftersheim sei gesperrt worden, berichtete ein Mitarbeiter vor Ort.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.