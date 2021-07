Verkehrsunfall: 5-Jähriger bei Zusammenstoß leicht verletzt

Landau. Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagmittag ein 5-jähriger Junge in Landau verletzt worden. Die Polizei mitteilte, war das Kind gegen 15.20 Uhr ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße gerannt. Der Unfall geschah in der Klaus-von-Klitzing Straße. Hier kam es zur Kollision mit einem 50-jährigen Autofahrer. Das Kind stieß gegen den Außenspiegel des Autos, stürzte zu Boden und zog sich hierbei Schürfwunden zu. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus, konnte der 5-Jährige dieses aber wieder am gleichen Tag verlassen.

