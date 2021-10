Bad Dürkheim. Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag. 19 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, in den Langwiesen in Bad Dürkheim ein Verkehrsschild entwendet. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Ein Anwohner bemerkte das Fehlen des Schildes, das den Verkehrsberuhigten Bereich anzeigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 06322/9630 zu melden.

