Verkehrsminister Hermann: Verkehrsunternehmen schaffen mehr E-Busse in der Region an

Stuttgart. Das Land fördert bei privaten Transportunternehmen deutlich mehr E-Busse als zuvor. Es werde im laufenden Jahr die Anschaffung von 63 Elektrobussen unterstützt, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Dienstag in der Kabinettssitzung in Stuttgart. Das seien rund drei Mal so viele Fahrzeuge wie im Vorjahr. Etwa die Hälfte der Fördermittel entfalle somit auf Busse mit emissionsfreier Antriebstechnik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Land will so den öffentlichen Personennahverkehr insbesondere in den ländlichen Regionen unterstützen. Dazu bekommen Verkehrsunternehmen Geld, um möglichst auf klimaschonende Fahrzeuge umzustellen. Es werden nach den Worten von Hermann aber weiter auch Linienbusse mit Diesel-Verbrennermotor gefördert. Die Zahl der beantragten Dieselbusse sank um rund 15 Prozent auf 189.