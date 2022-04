Hockenheim. Bei einer Kontrolle am frühen Montagmorgen an der Tank- und Rastanlage Hockenheim Ost ist ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 53-Jährige auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs. Für ihn war damit die Fahrt beendet. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1