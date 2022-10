Verkehrsführung auf A 61 Richtung Speyer wird geändert - Sanierung geht in die nächste Phase

Speyer. Bei der Sanierung der A 61 zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Kreuz Speyer ist Halbzeit. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilt, startet an diesem Montag, 24. Oktober, eine neue Phase. Nach dem Abschluss der Arbeiten im rechten Fahrbahnbereich werden diese nun auf die linke Seite verlegt. Der dafür erforderliche Umbau beginnt am Montagabend gegen 20 Uhr und soll am Mittwoch abgeschlossen sein. „Dabei wird der Verkehr in Richtung Speyer auf die bereits sanierte Fahrbahnseite umgelegt, zusätzlich steht weiterhin der auf die Gegenfahrbahn umgelegte Fahrstreifen zur Verfügung“, heißt es in einer Mitteilung.

Während des Umbaus könne es zeitweise passieren, dass der Fahrstreifen auf der Fahrbahn Richtung Speyer nicht zur Verfügung steht – der Verkehr in diese Richtung müsse dann kurzzeitig nur einstreifig über die Gegenfahrbahn fließen. Mit Beginn der Asphaltarbeiten, so die Autobahn GmbH, stehen dann aber wieder zwei verengte Streifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich im Dezember dieses Jahres abgeschlossen. Die Auffahrt an der Anschlussstelle Schifferstadt in Richtung Speyer bleibt bis dahin gesperrt, die Umleitungen sind ausgeschildert.

Insgesamt wird bei dem Projekt ein 7,5 Kilometer langer Abschnitt erneuert. Dabei werden auch die Schutzplanken ausgetauscht.