Verkehrseinschränkungen auf der Autobahn 61 ab dieser Woche

Schifferstadt/Mutterstadt. Zu Verkehrseinschränkungen kommt es ab dieser Woche auf der A 61 zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Mutterstadt. Grund dafür sind Baugrunduntersuchungen mittels Erkundungsbohrungen im Zuge der bauvorbereitenden Maßnahmen zur Erweiterung der Autobahn. Wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs und -bau GmbH (DEGES) mitteilt, kommt es deshalb zu folgenden Einschränkungen:

Seit Montag, 25. April, bis voraussichtlich Freitag, 10. Juni, werden auf der A 61 zwischen der AS Schifferstadt und dem AK Mutterstadt in Fahrtrichtung Koblenz auf einer Länge von 7,6 Kilometern der Standstreifen gesperrt und beide Fahrstreifen verengt geführt. Von voraussichtlich Freitag 10. Juni, bis Mittwoch 22. Juli werden auf der A 61 zwischen dem AK Mutterstadt und der AS Schifferstadt in Fahrtrichtung Speyer auf einer Länge von 7,8 Kilometern der Standstreifen gesperrt und beide Fahrstreifen verengt geführt.