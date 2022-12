Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf A6 bei Sinsheim

Sinsheim. Auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg, hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim kurzzeitig voll gesperrt werden. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Nach Angaben der Polizei ist die Unfallaufnahme vor Ort beendet und die Fahrbahn wieder frei. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt und das Auto abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens als auch der Unfallhergang ist noch nicht bekannt.

