Sinsheim. Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der A 6 kurz vor der Ausfahrt Sinsheim sind derzeit zwei Fahrspuren in Richtung Mannheim gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei waren an dem Unfall mehrere Fahrzeuge beteiligt. Rettungskräfte befinden sich auf Anfahrt. Es hat sich bereits ein Rückstau von rund fünf Kilometer gebildet. Näheres ist nicht bekannt.

