Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf A 5 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

St. Leon-Rot. Nach einem Verkehrsunfall auf der A 5, kurz vor der Anschlussstelle Kronau, kommt es am Montagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Angaben der Polizei kollidierten gegen 14 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe mehrere Fahrzeuge miteinander. Polizei und der Rettungsdienst sind im Einsatz. Der Rückstau beträgt mehrere Kilometer. Auch auf der Gegenfahrbahn in Richtung Heidelberg kommt es in Höhe der Unfallstelle zu einem Stau von rund zwei Kilometern Länge durch Gaffer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1