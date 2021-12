St. Leon-Rot. Nach einem Auffahrunfall auf der A 5 in Höhe St. Leon-Rot kommt es am Montagmittag derzeit zu einem mehrere Kilometer langen Rückstau. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort ist zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf der Fahrer eines Kombi auf dem mittleren Fahrstreifen an einem Stauende auf einen Ford Transit aufgefahren. Näheres ist nicht bekannt.

