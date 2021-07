Sinsheim. Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim kommt es zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Sinsheim. Nach ersten Angaben der Polizei wird der Verkehr derzeit an der Unfallstelle über den linken Fahrstreifen vorbei geleitet. Es habe sich mittlerweile ein Rückstau von rund drei Kilometern Länge gebildet. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1