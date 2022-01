Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Großsachsen. Ein 56-Jähriger hat am Freitagnachmittag den Notruf gewählt, da er einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Wie die Polizei am Sonntag meldete, entzündete sich das Essen. Die freiwillige Feuerwehr Hirschberg, die mit vier

Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz war, hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf weitere Teile der Küche verhindern. Der Wohnungsinhaber kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand

ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

