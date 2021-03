Speyer/Harthausen. Auf spektakuläre und gefährliche Art hat ein 42-Jähriger in Speyer versucht, vor der Polizei zu fliehen. Einer Pressemitteilung zufolge hatten die Beamten am Samstagabend gegen 21 Uhr eine Kontrollstelle in der Wormser Straße eingerichtet, um die Einhaltung der Ausgangssperre zu überwachen. Gegen 22.30 Uhr reagierte der Fahrer eines schwarzen SUV nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei.

Regeln und Schilder missachtet

Daraufhin kam es zu einer Verfolgungsfahrt quer durch die Stadt. Der Polizei zufolge missachtete der SUV-Fahrer dabei sämtliche Verkehrsregeln. Zudem beschädigte er einen geparkten Wagen. Als die Beamten mit dem Streifenwagen eine Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern erreichten, brachen sie die Verfolgung ab, um andere Autofahrer nicht zu gefährden.

Durch einen Zufall, so die Polizei, habe man die Identität des Fahrers schließlich doch noch ermitteln können. Es stellte sich heraus, dass der 42-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem hatte er Betäubungsmittel konsumiert. Ein Alkohol-Schnelltest ergab einen Wert von 1,06 Promille.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Geschädigte, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen. fab