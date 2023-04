Verfolgungsfahrt mit Polizei in Worms endet mit Reifenplatzer - Fahrer flüchtig

Worms. Mit über 100 Stundenkilometern sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Männer vor der Polizei in Worms geflüchtet. Nach Informationen der Polizei wollten Beamte den Wagen kurz nach Mitternacht in der Dr. Carl-Sonnenschein-Straße kontrollieren, der Fahrer ignorierte jedoch die Haltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt. Die Polizei verfolgte das Fahrzeug. Die Verfolgungsfahrt endete, weil ein Reifen des verfolgten Fahrzeugs nach Kontakt mit dem Bürgersteig platzte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem die Fahrzeuginsassen das beschädigte Auto auf einem Grünstreifen zum Stehen gebracht hatten, versuchten sie, zu Fuß zu flüchten. Die Polizei konnte dabei den Beifahrer stellen und festnehmen, dem Fahrer gelang vorerst die Flucht. Allerdings verlor dieser seinen Geldbeutel, in dem sich auch seine Ausweisdokumente befanden.

Bei der Durchsuchung des Autos fand die Polizei nach eigenen Informationen diverse Einbruchswerkzeuge, Kanister und einen Gartenschlauch. Sie geht deswegen davon aus, dass die beiden 32 und 35 Jahre alten Männer Diesel aus geparkten Fahrzeugen entwenden wollten. Zudem waren die Nummernschilder am Fluchtauto gestohlen. Der Fahrer ist nach aktuellen Informationen noch flüchtig, der Beifahrer wurde nach seiner Festnahme wieder entlassen.