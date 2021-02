Rhein-Neckar. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hat sich ein 24-jähriger Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, sollte der VW des jungen Mannes am Donnerstag gegen 22 Uhr in Hemsbach kontrolliert werden. Als der Fahrer die Polizisten sah, gab er Gas und versuchte, sich der Überprüfung zu entziehen. Er raste mit seinem Auto auf die A 5 in Richtung Weinheim und ignorierte Anhaltesignale und Lautsprecherdurchsagen. Erst als der 24-Jährige die Autobahn verließ, konnte er auf einem Parkplatz in Hirschberg gestellt werden. Wegen deutlichen Anzeichen auf Drogenkonsum wurde ihm eine Blutprobe entnommen. jei