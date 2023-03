Verfolgungsfahrt eines Motorrads zwischen Östringen und Mühlhausen

Mannheim. Nach einer Polizeikontrolle ist es zu einer kurzen Verfolgungsfahrt zwischen Östringen und Mühlhausen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte des Polizeireviers Wiesloch einen Motorrad-Fahrer auf der Kreisstraße 3520 zwischen Östringen und Mühlhausen kontrollieren.

Nachdem der Fahrer das Polizeiauto erkannt hatte, wendete dieser auf die Fahrbahn und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierzu bog er in einen Waldweg ein und flüchtete in westliche Richtung in den Bereich des Schützenhauses Östringen. Im dortigen Bereich konnte der Fahrer schlussendlich gestoppt werden und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Verfolgungsfahrt dauerte nur wenige Minuten an auf einer Länge von knapp drei Kilometern.

Ohne Führerschein

Nach ersten Kontrollen konnte die Polizei feststellen, dass das Kennzeichen geklaut wurde und der 19-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Beim Abstellen des Motorrads touchierte dieses noch den Funkstreifenwagen im Frontbereich, sodass es zu einem geringen Sachschaden kam.

Das Motorrad wurde sichergestellt. Inwieweit technische Veränderungen vorgenommen wurden, bedarf der weiteren Ermittlungen. Diese haben das Polizeirevier Wiesloch und der Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.