Verfolgungsfahrt durch Landauer Innenstadt - Radfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Landau. Ein Radfahrer ist am Dienstag vor der Polizei durch die Landauer Innenstadt geflüchtet. Weil er unvermittelt vom Bahnhofsvorplatz in die Maximilianstraße/Ostbahnstraße einfuhr, musste ein Autofahrer eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß noch verhindern zu können, berichtet die Polizei. Beamte vor Ort nahmen die Verfolgung direkt mit Dienstfahrrädern auf. Eine hinzugerufene Streife wollte den 41-Jährigen an der Kreuzung zur Reduitstraße anhalten. Er ließ sich davon jedoch nicht beirren und flüchtete weiter Richtung Fußgängerzone. Erst in der Pfortengasse stellten die Beamten den 41-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Er stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Atemalkoholtest wies außerdem einen Wert von 0,3 Promille nach. Eine geringe Menge Haschisch führte er zusätzlich mit sich. Einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad konnte er ebenfalls nicht vorweisen.

