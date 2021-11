Verfolgungsfahrt auf A5 mit 14 Streifenwagen - Polizei nimmt Einbrecher nach Tat fest

Rhein-Neckar. Die Polizei hat am Dienstagmittag zwei Einbrecher nach einer Verfolgungsfahrt auf der A5 festgenommen. Zuvor wurde das Duo gegen 12.20 Uhr von einem heimkehrenden Bewohner eines Hauses an der Bergstraße auf frischer Tat ertappt, teilte die Behörde mit. Demnach ergriffen die beiden Männer daraufhin samt einem Tresor als Beute die Flucht in einem Auto. Die alarmierten Polizeibeamtinnen und -beamten nahmen die Verfolgung auf.

Von Weinheim führte die Fahrt auf der A5 bis auf Höhe der Raststätte Hardtwald, wo der Wagen gestoppt wurde. Die Polizei war mit 14 Streifenwagen im Einsatz. Der Tresor wurde im Fluchtfahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen war die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig voll gesperrt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.