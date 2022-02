Verfolgung über Feldweg

Grünstadt. Die Polizei hat von Freitag bis Sonntag in Grünstadt die Straßen kontrolliert und mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten am Sonntagmorgen mitteilten, kontrollierten sie, ob die Fahrer alkoholisiert fuhren oder unter dem Einfluss von Drogen standen. Die Bilanz: Zwei Fahrer fuhren betrunken Auto, ein Fahrer hatte sogar Drogen konsumiert und stand unter dem Einfluss Amphetamin und Opiaten. Alle Fahrer müssen nun mit Fahrverboten und „führerscheinrechtlichen Konsequenzen“ rechnen, so die Beamten weiter.

Ein Rollerfahrer versuchte, bei der Kontrolle zu flüchten. Nach längerer Verfolgungsjagd über Feldwege konnte er festgenommen werden und leistete dabei Widerstand und beleidigte die Beamten. Der Rollerfahrer war laut der Polizei nicht im Besitz eines Führerscheins. Außerdem fiel der Polizei bei der Kontrolle ein Lkw-Fahrer auf. Dieser wies eine Atemalkoholkonzentration von drei Promille auf. Um zu verhindern, dass der Mann in diesem betrunkenen Zustand Lkw fährt, haben die Beamten ihm seinen Fahrzeugschlüssel sowie die Papiere abgenommen und ihm erst zurückgegeben, als er wieder nüchtern war. vs