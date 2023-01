Verfolgung aufgenommen: Vater-Sohn-Gespann hilft bei Überführung von Einbrechern

Neustadt-Königsbach. Ein Vater-Sohn-Gespann hat am 6. November 2022 in Neustadt-Königsbach zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und erfolgreich die Verfolgung der Täter aufgenommen. Um sich bei den beiden zu bedanken, wurden sie am Freitag in die Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße eingeladen, wie die Polizei berichtet.

Der 47-jährige Vater hattte in seinem Wohngebiet Im Biengarten eine Person, die ihm verdächtig vorkam, angesprochen. Kurz darauf, als er nochmal nach dem Rechten schauen wollte, bemerkte er, dass bei seinen Nachbarn offenbar eingebrochen wurde. Die Haustür stand offen und das Licht war ausgeschaltet. Daraufhin machte er sich mit einer Taschenlampe bewaffnet auf zum Nachbarhaus. In der Türschwelle stehend entdeckte er die beiden Einbrecher im Wohnzimmer, welche die Terrassentür öffneten und über den Garten die Flucht ergriffen.

Er selbst lief zu seinem Fahrzeug und nahm zusammen mit seinem 12-jährigen Sohn die Verfolgung der Täter auf. Sie verloren die Täter zwar aus den Augen, konnten aber bei der Rückkehr zum Tatort den dort eingetroffenen Polizisten eine detaillierte Beschreibung der Einbrecher schildern. Danach machten sie sich nochmals selbst auf die Suche, da ihnen die Angelegenheit keine Ruhe ließ. Tatsächlich entdeckten die beiden einen der mutmaßlichen Täter wieder und teilten per Notruf ihren Standort mit.

Aufgrund der guten Täterbeschreibungen und den Angaben, wo das Vater-Sohn-Gespann diese aus den Augen verloren hat, konnten die beiden Tatverdächtigen festgenommen werden. Diese wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Beide Tatverdächtigen sitzen derzeit noch in Haft.

Die Polizei beschreibt das Verhalten des Vater-Sohn-Gespanns als „vorbildlich“ und bedankte sich persönlich bei deren Einsatz. Die Leiterin der Polizeiinspektion Neustadt sagt, dass die Polizei immer auf die Unterstützung von aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern angewiesen sei, mahnt aber, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen und den Notruf zu wählen.