Verengte Fahrbahnen

Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen. So wird auf der A 650 zwischen Ruchheim und Ludwigshafen die Überführung über die Rhein-Haardtbahn saniert. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird laut der Autobahn GmbH die Verkehrsführung für die erste Bauphase eingerichtet. Dafür muss die Autobahn von etwa 20 bis 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Die Arbeiten sollen im September abgeschlossen sein.

Ab Mittwoch, 22. Februar, wird in beiden Richtungsfahrbahnen jeweils der linke Fahrstreifen für Arbeiten im Mittelstreifen gesperrt, hieß es weiter. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt; es darf höchstens 80 Stundenkilometer gefahren werden.

Teilweise Vollsperrung

Auch auf der A 6 kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Dort haben im Bereich der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim die Vorarbeiten zum Ersatzneubau des südlichen Überbaus der Überführung der B 39 über die A 6 (Fahrtrichtung Schwetzingen) begonnen.

Derzeit werde die Verkehrssicherung für den ersten Bauabschnitt eingerichtet, hieß es. Die Vorarbeiten dauern voraussichtlich bis April 2023 an. Anschließend folgen der Rückbau des Bauwerks und der Ersatzneubau. Alle Arbeiten sollen im Oktober 2023 abgeschlossen werden.

Zunächst werde eine provisorische Verbindung von der B 39 auf die A 6 in Richtung Mannheim hergestellt. Diese erlaube während der späteren Sperrung der Fahrbahn nach Schwetzingen eine Auffahrt auf die Autobahn. Ab Anfang März erfolgen Arbeiten auf beiden Fahrbahnen. Der Verkehr wird erst auf zwei verengten Fahrstreifen am Baufeld vorbeigeleitet, danach wird die Verkehrsführung auf der B 39 auf einen Fahrstreifen je Richtung verengt.

Die B 39 im Bereich der Anschlussstelle wird in Richtung Schwetzingen voraussichtlich ab Mitte April bis Bauende gesperrt. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgelegt. her