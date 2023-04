Verdi ruft zum Warnstreik bei Galeria-Filialen auf – auch Mannheim und Heidelberg betroffen

Stuttgart. Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Samstag zum ganztägigen Warnstreik an sechs Galeria-Filialen im Südwesten aufgerufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, wollten die Beschäftigten damit den Druck in den feststeckenden Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 17 000 Beschäftigten des insolventen Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof erhöhen. Verdi fordert in den seit Februar laufenden Verhandlungen unter anderem die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzelhandels, hieß es laut Mitteilung.

Zum Warnstreik aufgerufen seien die Beschäftigten der Filialen in Stuttgart, Mannheim, Heidelberg (Hauptstraße), Heilbronn und Esslingen.

Im März hatte das Unternehmen Einschnitte im Filialnetz verkündet, in Baden-Württemberg sind sechs Filialen von den Schließungen betroffen.

Es ist bereits der zweite Versuch, den Handelsriesen durch ein Schutzschirmverfahren und den damit verbundenen Schuldenschnitt wieder dauerhaft auf Erfolgskurs zu bringen. Ein erster Anlauf war 2020 während des ersten Corona-Lockdowns gestartet worden. Er hatte dem Unternehmen trotz der Schließung von rund 40 Filialen, des Abbaus von etwa 4000 Stellen und der Streichung von mehr als zwei Milliarden Euro an Schulden nur vorübergehende Entlastung gebracht.